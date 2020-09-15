Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 сентября 2020 года составило 12651

При этом количество выздоровевших также растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 сентября 2020 года выросло на 63 человека и составило 12651 случай инфицирования, в том числе 993 ребенка до 17 лет включительно, пишет оперштаб региона.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 36, Бийск – 6, Новоалтайск – 3, Рубцовск – 2, Бийский, Первомайский районы – по 2 человека, Славгород, Бурлинский, Заринский, Зональный, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Топчихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Сейчас проходят лечение 952 человека, из них в госпиталях находятся 903 пациента, амбулаторное лечение получают 49 . Тяжелобольных пациентов – 137, на аппарате ИВЛ – 52.

Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6740 – по контакту с ранее заболевшими, 3797 – у больных внебольничной пневмонией, 3705 – у заболевших ОРВИ, в 5149 случаях – бессимптомное течение.

При этом количество выздоровевших также растет. За сутки оно увеличилось на 59 человек и составило 11305.

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