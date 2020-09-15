Почти 150 унитарных предприятий ликвидируют в Алтайском крае к 2025 году

В настоящее время в Алтайском крае создано 20 государственных унитарных предприятий и 217 муниципальных унитарных предприятий Фото: pixabay.com

К 2025 году в Алтайском крае ликвидируют 148 унитарных предприятий. Новый закон, вступивший в силу 8 января этого года, устанавливает запрет на создание МУПов и ГУПов и ограничивает деятельность появившихся ранее. Об этом сообщает Алтайское краевое УФАС России.

В ведомстве отмечают, что инициативы направлены на развитие конкуренции в стране, изменению многих товарных рынков и их переход из состояния государственного или муниципального управления в конкурентную форму.

В настоящее время в Алтайском крае создано 20 государственных унитарных предприятий и 217 муниципальных унитарных предприятий. Ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года подлежат 148 унитарных предприятий. Останутся 89, они относятся к сфере естественных монополий и подпадают под исключения в законе

– В случае непринятия указанных решений, такие унитарные предприятия подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа, – отмечают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае УФАС выявило сговор нескольких газовых автозаправок

Пять компаний продавали сжиженный углеводородный газ по одной цене – 25,50 рублей за литр (подробнее)