Алтайский сладкоежка украл из магазина несколько шоколадок

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские задержали жителя Рубцовска, которого подозревают в хищении 13 плиток шоколада, сообщает краевое управление МВД.

Работники одного из магазинов сообщили полицейским о краже. Они добавили, что когда любитель сладкого убегал от охранников, то потерял несколько плиток шоколада.

Во время осмотра места происшествия правооханители изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах удалось разглядеть мужчину, который взял с витрины шоколадки.

– Как было установлено в ходе разбирательства, ранее похожий по приметам рубцовчанин привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, – отмечают в ведомстве.

Предположения правоохранителей подтвердились. Задержанным оказался 36-летний житель рубцовчанин.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и в ближайшее время примут процессуальное решение.

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