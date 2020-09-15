В Алтайском крае ограничат движение на Чуйском тракте

На участке реконструкции Чуйского тракта проведут демонтаж проводов, проходящих через дорогу Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Во вторник, 15 сентября, на участке Чуйского тракте в районе Озерок ограничат движение. Энергетики будут проводить работу по переустройству опоры линий электропередачи, сообщает Упрдор «Алтай».

Ранее планировалось, что это сделают 14 сентября, но в связи с производственной необходимостью работы перенесли. Уже сегодня на участке реконструкции Чуйского тракта проведут демонтаж проводов, проходящих через дорогу.

Всего участок будут закрывать семь раз, время остановки движения составит 15 минут. Интервалы между ограничениями – по 60 минут.

– Упрдор «Алтай» приносит извинения за доставленные неудобства, – резюмировали в учреждении.

Напомним, на границе Тальменского и Первомайского районов участок Чуйского тракта расширяют до четырех полос. Там построят двухуровневую транспортную развязку, оборудуют подземный пешеходный переход, тротуары и электроосвещение.

Закончить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

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