Cтала известна причина смерти детского тренера по футболу в Барнауле

Виталий Крючков основал спортшколу «Патриот». Фото: Олег УКЛАДОВ

Причиной смерти детского футбольного тренера Виталия Крючкова из Барнаула стала сердечная недостаточность и остановка сердца. Об этом сообщает altapress.ru.

Коллеги тренера отмечали, что у него были губительные привычки. Однако следов алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено. Знакомые мужчины рассказывают, что в последнее время он серьезно переживал из-за проблем с помещением для занятий детей. Возможно, это сказалось на здоровье.

Напомним, тело 35-летнего тренера обнаружили на стадионе ВРЗ 12 сентября. Там находится его спортшкола «Патриот».

Виталий был известен как заряжающий энергетикой, талантливый специалист. Он работал в разных спортивных школах, а потом в 2018 году открыл свой клуб. На минувшей неделе он принимал участие в открытии обновленной футбольной площадки на Потоке, в сквере Химиков. Там тренируются воспитанники «Патриота».

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