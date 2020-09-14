Опубликовано видео задержания мужчины после убийства на острове в Барнауле

Сейчас мужчина находится под стражей

В Барнауле по горячим следам задержали 51-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве в районе поселка Казенная Заимка. Задержание произошло еще в конце июня. Сейчас полиция опубликовала видео.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД, мужчины, которые ранее вместе сидели в колонии, распивали спиртное на острове Большая Гоньба. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, один схватился за ружье и, прицелившись, выстрелил в товарища. 43-летний потерпевший скончался на месте.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть 30 июня. Транспортные полицейские на патрульном катере прибыли на место и взяли подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). Уголовное дело направлено в суд. Мужчина находится под стражей.

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