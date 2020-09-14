Назван обладатель «Золота Геленджика» в Барнауле

Житель Барнаула Максим Суслов. Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В день старта нового всероссийского шоу «Золото Геленджика», где участники со всей России сражаются за килограмм золота, телеканал ТНТ решил не оставлять барнаульцев без сокровищ и разместил клад на одной из улиц города. Все, что нужно было сделать, чтобы найти тайник — это внимательно смотреть эфир ТНТ с премьерным выпуском шоу «Золото Геленджика».

Самым проворным и быстрым оказался житель нашего города Максим Суслов. Он внимательно смотрел премьерный выпуск шоу и действовал точно по инструкции, и сразу сумел точно определить местоположение клада телеканала ТНТ.

«Узнав о конкурсе на странице телеканала ТНТ в Инстаграм, мы с женой сразу решили участвовать. Очень любим подобные квесты. Заранее продумали план действий, за 10 минут до начала поехали на удобную транспортную развязку в центре, смотрели эфир в машине. Отсканировав QR-код, сразу поняли, что приз в Нагорном парке. На месте пришлось поискать, но, когда нашли, были безумно счастливы, что успели первыми, так как желающих уже через несколько минут в парке было очень много! Спасибо ТНТ за такие акции, а всем жителям Барнаула желаю удачи в других конкурсах ТНТ!» - делится своими впечатлениями Максим.

Победитель получил в подарок денежный эквивалент 5 грамм золота и флешку в виде золотого слитка от ТНТ! Выигрыш Максим потратит на исполнение своей маленькой мечты – поездку на море всей семьей.

Смотрите новое шоу «Золото Геленджика» (16+) каждое воскресенье в 19:00 на ТНТ и участвуйте в акциях телеканала.