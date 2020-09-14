Алтайский край встретит парад российского студенчества

Во время акции будет организованы прямые включения с площадок вузов и ссузов Фото: предоставлено пресс-службой

18 сентября с 15:00 до 16:00 пройдёт краевая акция «Парад российского студенчества» в режиме онлайн. Алтайский край в очередной раз присоединится к большому Всероссийскому проекту.

Парад российского студенчества – это традиционная и самая масштабная студенческая акция. Цель Парада – провести перекличку всех образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Алтайского края, познакомить и сплотить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи.

Как комментирует представитель Всероссийского оргкомитета акции в Алтайском крае, начальник внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев, онлайн-формат мероприятия позволит пригласить еще больше участников: «Акция проходит под эгидой Министерства образования и науки Алтайского края и Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай. В этом году, я уверен, будет поставлен рекорд по количеству принимающих в акции участников, и подключить к ней новые города и районные центры Алтайского края».

Во время акции будет организованы прямые включения с площадок вузов и ссузов, осуществляющие подготовку технического, гуманитарного профиля, аграрных направлений подготовки. Также к акции подключатся будущие педагоги, врачи, деятели культуры, будущие сотрудники МВД РФ, управленцы, юристы и экономисты.

В прямом эфире студентов поздравят ректоры, представители государственной власти, руководители крупнейших предприятий региона. Финалом онлайн-мероприятия станет клятва первокурсников.

Ссылка для подключения к Параду будет доступна в день его проведения на сайтах учебных заведений.