На Алтае в честь пожарного установили мемориальную плиту

Плита заняла место на фасаде здания пожарной части Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Кытманово состоялось открытие мемориальной плиты с именем Ивана Чурикова - ветерана пожарной охраны и Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, плита заняла место на фасаде здания пожарной части, так как после войны фронтовик отдал 32 года пожарной охране. Право открыть мемориальную плиту предоставили дочери Ивана Чурикова - Валентине Редько.

- Открытие состоялось 11 сентября. В этот день Ивану Васильевичу исполнилось бы 95 лет. К сожалению, его не стало 12 октября 2019 года, - рассказали в МЧС.

Иван Васильевич Чуриков родился в 1925 году в селе Новоозерное Кытмановского района. В январе 1943 года был призван в Красную Армию автоматчиком, потом был командиром взвода. Он громил гитлеровцев на Белорусском фронте, освобождал Польшу, брал Берлин. С 1949-го года жизнь фронтовика была связана с обеспечением пожарной охраны.