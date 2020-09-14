21-летнего барнаульца осудили на 4,5 года за наркотики условно

Решение пока не вступило в законную силу и будет обжаловано. Фото: Олег УКЛАДОВ

21-летний барнаулец отделался условным сроком за наркотики. По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Ольги Ананиной, он со своим другом прогуливался по садоводству и приметил у забора сверток с наркотическим веществом.

- Он разделил найденное вещество пополам и часть наркотика передал товарищу. Друзья найденное наркотическое средство стали хранить при себе с целью последующего употребления, однако были задержаны сотрудниками полиции. При доставлении в отдел полиции молодые люди добровольно выдали имеющееся при них наркотическое средство и подробно рассказали об обстоятельствах его приобретения, - сообщили в прокуратуре.

В итоге в отношении него возбудили два дела – за хранение и сбыт наркотиков. Прокуратура просила реального срока, но суд по результатам рассмотрения уголовного дела назначил виновному 4 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Решение пока не вступило в законную силу и будет обжаловано.