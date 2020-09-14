На Алтае предлагают создать "Большую Белокуриху" и "параллель" Чуйскому тракту

Чуйский тракт. Фото: АКЗС

На Алтае разрабатывают стратегию развития Белокурихи. Ее обсудили на выездном заседании Алтайского заксобрания 10 сентября.

Идею изложил заместитель гендиректора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

- Вокруг Белокурихи лесистая горная местность, и с созданием природного парка «Предгорья Алтая», Белокурихи-2 и Белокурихи-3 она начала использоваться и влиять на соседние районы - Смоленский, Солонешенский, Алтайский. Поэтому мы и говорим «Большая Белокуриха, - пояснил Акимов.

Среди задач - формирование самого продукта (то есть вариантов отдыха), понятного и интересного для туриста; более эффективное использование парка «Предгорья Алтая» для туристов; а также создание транспортной сети и кольцевых маршрутов. В частности, предлагается строительства новой дороги, которая даст транзитный поток в Белокуриху и поможет разгрузить Чуйский тракт.

- Я ее называю Белокуриха - Белуха, а вообще это трасса Бийск - Белокуриха - Солонешное - Денисова пещера - Усть-Кан - Белуха. Мы видим, насколько загружен Чуйский тракт. По новому маршруту можно проехать в Усть-Кан гораздо короче, чем по Чуйскому тракту. Поток туристов получит и Денисова пещера, и озеро Бащелак, и водопад Шинок, - подчеркнул Олег Акимов.

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