В депутаты Алтайского Заксобрания выбрали трех единороссов

13 сентября в Алтайском крае прошли выборы Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края 13 сентября выбрали трех новых депутатов регионального Заксобрания. По подсчетам на 6 часов 14 сентября, ими стали Артем Шамков, Максим Кочев и Григорий Бахтин. Все трое - единороссы, сообщает Политсибру.

Артем Шамков набрал 57,21% голосов (2484 человек). Он избирался на округе № 26 (Октябрьский район Барнаула).

Максим Кочев - 58,7% голосов (9335 человек). Избирался на одномандатном округе № 12 (Краснощековский, Шипуновский, Курьинский, Чарышский районы).

Григорий Бахтин - 55,66% голосов (3596 человек). Округ № 31 (часть Бийска).

Напомним, 13 сентября в Алтайском крае состоялись дополнительные выборы депутатов АКЗС и выборы в органы местного самоуправления. В регионе работало 328 участковых избирательных комиссий. Помимо депутатов АКЗС, в этот день выбирали 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел.

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