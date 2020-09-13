В Барнауле местный «Ромео» залез на крышу, чтобы постучать по балкону возлюбленной

Романтические события происходили на ул. Георгия Исакова. Фото: скриншот видео

В Барнауле был замечен местный «Ромео». Его отчаянный поступок успели снять на видеокамеру очевидцы и выложили в паблик «Инцидент Барнаул».

– На улице Георгия Исакова на крыше пятиэтажного дома №209 был замечен отчаянный молодой человек, который, свисая с крыши, стучал по балкону в ожидании возлюбленной, – сказано в сообщении.

На видеокадрах видно, как молодой человек действительно лежит на крыше и пытается дотянуться до балкона рукой, лежа на животе. Он намеренно постучал по крыше, после чего балкон открыла озадаченная внезапным шумом девушка. Но как только она выглянула, мужчина перестал стучать и залез подальше, чтобы его сразу не увидели. Посмотрев по сторонам, девушка не нашла источника шума. Чем закончилась история, неизвестно.

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