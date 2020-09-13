В Алтайском крае проголосовали более 40 тысяч человек

Голосование проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября в Алтайском крае проходит единый день голосования. По состоянию на 12.00 часов средняя явка избирателей в регионе составила 14,06%.

По данным краевого Избиркома, свой голос отдали 41941 человек. В Алтайском крае проходят выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов АКЗС. В Славгороде и ЗАТО Сибирский сегодня изберут новые составы городского собрания депутатов.

Так, на дополнительных выборах депутатов АКЗС по трем округам активность избирателей составила 11,33%.. В Славгороде на выборах депутатов городского собрания проголосовало 13,29% избирателей. В ЗАТО Сибирский явка составила 26,17%.