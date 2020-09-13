Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 сентября 2020 года составило 12 528

На лечении остаются 908 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 62 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших составило 12 528. Выздоровевших в копилку прибавилось чуть меньше чем заболевших. Из больниц выписались 28 человек. Всего победили болезнь 11 232 человека.

Как сообщает краевой опертштаб, новые случаи заражения выявлены в Барнауле – 30, в Рубцовске – пять, в Заринске, Новоалтайске – по четыре заболевших, в Поспелихинском районе – три, в Славгороде, Калманском, Топчихинском, Шипуновском, Первомайском районах – по два человека, в Бийске, Крутихинском, Алейском, Благовещенском, Зональном, Тальменском районах – по одному человеку.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано две смерти больных с коронавирусом. Ковид стал причиной летального исхода только в одном летальном исходе.

На сегодняшний день проходят лечение 908 человек, из них в госпиталях находятся 840 пациентов, амбулаторное лечение получают 68 пациентов.

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