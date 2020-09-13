Жильцы частного сектора в Барнауле опасаются стаи агрессивных бродячих собак

Собаки злые из-за того, что у самки сейчас период течки. Фото: pixabay.com

В Барнауле жильцы частного сектора боятся стаи бродячих псов. Откуда они взялись – никто не знает. Но собаки захватили улицу, и люди боятся выходить из своих домов, сообщается в паблике «Barnaul 22».

Жительница Барнаула рассказала, что у одной из собак сейчас течка, из-за чего псы стали агрессивные. Дерутся по ночам, мешают спать. Днем приходится идти по улице с камнями и палками.

– Мы хотим гуманно решить этот вопрос, никаких жестоких расправ никто не собирается устраивать. Хочется, чтобы ответственная организация, которая взялась за отлов, забрала животных с улицы, – пишет автор жалобы.

По словам автора поста, в администрации в ответ на их жалобу дали только номер «Ласки». Однако в приюте согласились забрать только одну собаку, у которой в данный момент течка.

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