Более 300 избирательных участков работают в единый день голосования в Алтайском крае

13 сентября по всей стране проходят выборы. Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября в Алтайском крае проходят выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов АКЗС. Сегодня на территории региона работают 328 участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Около 300 тысяч жителей региона потенциально обладают активным избирательным правом для участия в выборах. Это связано с тем, что избирательные кампании в Алтайском крае не крупномасштабные, по большей части проходят на территории соответствующего избирательного округа, - поясняет председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Чтобы уточнить информацию о местонахождении избирательного участка и задать интересующие вопросы, касающиеся выборов в крае, нужно позвонить по номеру (3852) 36-30-62. Это телефон горячей линии региональной Избирательной комиссии и Общественной палаты края.

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