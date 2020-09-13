В Алтайском крае в ближайшие дни потеплеет

В Алтайском крае наступило бабье лето. Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября в Алтайском крае будет сухо и тепло, сообщают синоптики краевого Гидрометцентра. В регион пришло настоящее бабье лето.

Днем воздух прогреется до +18, +23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбик термометра поднимется до +18, +20 градусов. День пройдет без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В понедельник, 14 сентября, в Алтайском крае потеплеет уже до +26.

Напомним, ранее на алтайское село обрушился сильный снегопад. Снег покрыл дороги и здания, но быстро растаял.