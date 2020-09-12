На поддержку семей в Алтайском крае направили более 2,4 млрд рублей

В Алтайском крае выделили более 2,5 млрд рублей на поддержку семей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выделили более 2,5 млрд рублей на поддержку семей по национальному проекту «Демография». В минсоцзащиты региона подвели итоги регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за восемь месяцев этого года. Он действует в крае в рамках национального проекта «Демография» с 1 января 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, более 14,2 тысяч семей получили в крае ежемесячную выплату после рождения или усыновления первого ребенка. Всего на эти цели в регионе за период с января по август направили более одного млрд рублей (44,83% от запланированного объема на год). Сумма выплаты рассчитывается, исходя из прожиточного минимума за второй квартал года, который предшествует году обращения.

- Для обратившихся в 2019 году она составляет 9811 рублей, в 2020 году - 10 203 рубля. Поддержка предназначена семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Выплата осуществляется за счет субвенций федерального бюджета, - напомнили в администрации региона.

Выплату при рождении третьего и последующих детей ежемесячно получила 17761 семья в крае. В этом году сумма выплата составляет 10 203 рубля.

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