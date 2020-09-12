115 человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 12 сентября 2020 года составило 148. Всего с начала пандемии специалисты подтвердили 386 смертельных исходов пациентов, у которых была диагностирована новая инфекция.

По данным оперштаба Алтайского края», за минувшие сутки скончались четыре человека, в том числе двое – из-за инфекции, и двое – по другим причинам. Из общего числа смертей 148 произошло конкретно от тяжелого течения заболевания, еще 234 – из-за других обстоятельств. На экспертизе сейчас находятся четыре случая.

Всего с региона выявлено 12466 случаев заражения ковидом, в 11204 случаях пациенты уже вылечились. На лечении находятся 876 человек, 115 из них находятся в тяжелом состоянии.

Под наблюдением медиков и на самоизоляции на 12 сентября находятся 2358 человек. В крае проведено свыше 419 тысяч тестов.