Власти Барнаула восстановят загубленный во время благоустройства кустарник

Летом прошлого года часть кустарников засохла Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэрия Барнаула восстановит зеленый участок с кустарниками, который загубили рабочие во время работ по благоустройству. На высадку растительности ранее власти города потратили 300 тысяч рублей.

Как сообщает «Банкфакс», осенью ООО «Барнаульское ДСУ №4» в рамках гарантийных обязательств проведет работы по восстановлению кустарника на участке возле Барнаульского юридического института. Зеленый участок, на который потратили немалую сумму, не прожил и полутора лет.

Ранее в телеграм-канале «Барнаульский нытик» говорили о том, что в 2018 году «Барнаульское ДСУ № 4» должно было во время ремонта дорог высадить кустарники вдоль проспекта Комсомольского в районе БЮИ. Летом прошлого года часть кустарников засохла, а другую часть зелени уничтожила снегоуборочная техника в прошлую зиму.

«Летом 2019 года произошла частичная гибель кустарника (усыхание). Работы по его восстановлению будут выполнены тем же подрядчиком в рамках гарантийных обязательств в соответствии с рекомендуемыми сроками посадок кустарников в сентябре-октябре 2020 года», - ответили в мэрии на запрос издания.