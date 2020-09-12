Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 сентября 2020 года составило 12466

За минувшие сутки специалисты выявили еще 61 случай заражения ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 сентября 2020 года приблизилось к 12,5 тыс. человек. За минувшие сутки специалисты выявили еще 61 случай заражения ковидом.

Как пишет краевой оперштаб, всего в регионе 12466 зараженных, 11204 человека из них уже вылечились (плюс 83 за сутки). Лечение продолжают 876 пациентов, в том числе 807 в ковидных госпиталях и 69 на дому. В тяжелом состоянии находятся 115 больных, 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из общего числа заболевших 990 человек – это дети до 17 лет включительно. Специалисты определили 179 случаев, как завозные, 6 609 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 3675 – по внебольничной пневмонии, 3677 – по признакам ОРВИ. При этом 5114 инфицированных справляются с болезнью бессимптомно.

Всего на 12 сентября в крае находятся под наблюдением медиком 2358 человек. Тестированием охвачено уже почти 420 тыс. человек.