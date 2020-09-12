Сезон осенних ярмарок стартовал в Барнауле

Площадки организованы в каждом районе Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Барнауле проходят первые в этом сезоне продовольственные ярмарки. Площадки организованы в каждом районе краевой столицы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на них представлена продукция местных сельхозпроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Также горожане смогут купить приобрести мясо птицы, свинину и говядину; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия и так далее.

- Обязательным условием для покупателей является соблюдение масочного режима, покупателей без маски обслуживать не будут, - отметили в пресс-службе городскоой администрации.

Ярмарки работают с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

- Железнодорожный район: пр. Красноармейский, 131; пр. Ленина, 71.

- Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а.

- Ленинский район: пл. Народная.

- Октябрьский район: пр. Ленина, 152; ул. Г. Титова, 9.

- Центральный район: пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

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