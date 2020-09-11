На барнаульских поднщиков завели дело из-за несносного подростка

Скрин записи, на котором школьник избивает детей.

В Барнауле на органы профилактики завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Это все произошло из-за 14-летнего подростка, который обижал детей в одном из дворов Ленинского района.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как неадекватный школьник молотит руками, пинает ногами детей, толкает их.

- При этом на все жалобы родителей потерпевших должностные лица органов системы профилактики Ленинского района города Барнаула не реагировали и подростка на профилактический учет не ставили, - рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас идет предварительное следствия, действиям сотрудников ПДН, которые должны были взять на контроль буйного подростка, дадут юридическую оценку. Расследование продолжается. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.