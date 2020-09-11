Стали известны причины гибели рыбы на озере Горькое-Перешеечное

Совещание

В Миприроды Алтайского края озвучили итоги проверки после жалоб жителей на неприятный запах и гибель рыбы на озере Горькое-Перешеечное Егорьевского района.

По оценке специалистов, это связано с тем, что водоем стал менее проточным, кроме того, там стали меньше добывать рыбы. В результате это привело к увеличению водорослей, планктона и прочих организмов. Количество рыбы также увеличилось, в итоге просто не хватило на всех кислорода, это привело к гибели рыбы.

- Последствия замора могут быть нейтрализованы проведением мелиоративных работ, повышением гидрологического уровня водоема и интенсификации промышленного лова рыбы с обязательным вселением в водоем растительноядных рыб и бентофагов, которые способствуют снижению количества видов сине-зеленых водорослей, негативно влияющих на качество воды, - сообщает ведомство.