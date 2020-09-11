Рисунок на стене Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле появится 50-метровое граффити к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его нарисуют студенты алтайского политеха на бетонном ограждении рядом с обновленным сквером Химиков.

Длина граффити составит 50 метров. В центре рисунка будет красоваться орден Отечественной войны.

- Дополнят рисунок красные гвоздики, символизирующие отвагу и мужество людей, переживших войну и ставших победителями, и георгиевская лента - символ героизма, воинской доблести и славы, - сообщается на официальном сайте городской администрации.

Предполагается, что художественный проект студенты завершат ко Дню города, который состоится 19 сентября.