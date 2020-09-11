Сервис разработан специально для удобства клиентов Почты России с целью экономии времени и возможности пользоваться цифровыми сервисами, не выходя из дома. Воспользоваться данной функцией может каждый, достаточно иметь в своем смартфоне установленное мобильное приложение компании.

Жители Алтайского края могут отправлять посылки по номеру телефона Фото: предоставлено пресс-службой

Отправить посылку по номеру телефона можно, если получатели отправлений при регистрации в мобильном приложении Почты России указали свой адрес и включили функцию приема отправлений по номеру телефон, иначе отправителю не удастся воспользоваться данной услугой.

Немаловажным моментом является защита персональных данных. Клиентам Почты России не стоит волноваться, ведь при отправке посылки по номеру телефона, отправитель сможет видеть только адрес получателя - город и почтовый индекс. Персональные данные адресата в приложении указываться не будут.

Напомним, что Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу. Узнать о других сервисах компании можно на официальном сайте или в мобильном приложении.