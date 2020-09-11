На Чуйском тракте в Барнауле интервалами ограничат движение

Чуйский тракт. Фото: УПРДОР «Алтай»

14 и 22 сентября частично ограничат движение на Чуйском тракте в районе Озерок. Там идут работы по расширению трассы и переустройству линии электропередачи.

14 сентября участок будут закрывать в течение дня семь раз. Время остановки движения составит 15 минут, интервалы между остановками (когда будет идти движение) - 60 минут. Работы проведут с 7 до 15 часов.

Во вторник, 22 сентября, также ожидается очередное ограничение. Время остановки составит 25 минут, интервалы - тоже час. 22 сентября работы будут проводить с 7 до 16 часов, сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Расширение Чуйского тракта до четырех полос идет на границе Первомайского и Тальменского районов. Завершить работы планируют в 2022 году. В проекте - двухуровневая транспортная развязка, подземный переход, обустройство тротуаров и освещения.

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