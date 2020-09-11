В Барнауле выбрали лучшую «инстамаму»

Первое место завоевала Олеся Пикалова из села Родино Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» выступил партнером Первой ежегодной премии InstamambrnAward – 2020, в которой соревновались барнаульские мамы-блогеры. Церемония награждения победителей прошла в барнаульском банкет-холле «Времена года» с прямой трансляцией на YouTube-канале и в Instagram.

Организаторами премии выступило интернет-сообщество InstaМАМЫ Барнаула. В конкурсе приняли участие 500 женщин города, которые успешно воспитывают детей, осваивают профессии в домашних условиях или работают, а заодно ведут популярные блоги в Instagram. В финал по итогам интернет-голосования прошли 33 мамы. Победителями стали 12 человек в 12 номинациях.

«Ростелеком» наградил тройку участниц в номинации «Профи-мама». Первое место завоевала Олеся Пикалова (@olesiapik22) из села Родино. Олеся по профессии — консультант-диетолог, воспитывает двух дочерей: Ариану (4 года) и Наташу (3 года). В своем блоге она помогает женщинам похудеть, делится полезными рецептами, рассказывает о семейных проблемах и их решениях. Компания вручила «профи-маме» подарочный сертификат на год бесплатного пользования интернетом и цифровым ТВ.

Олеся Пикалова и ее дочки Фото: предоставлено пресс-службой

Второе и третье место заняли Анастасия Иващенко (@zavodnaya_kolbasa) и Ирина Тютнева (@tut.taro). Оператор подарил девушкам сертификаты на доступ в интернет вместе с цифровым видеосервисом Wink сроком на шесть месяцев.

«InstaМАМЫ уже давно доказали, что воспитание детей не препятствует саморазвитию. В роли домохозяйки можно реализовать себя в разных профессиях и активно делиться опытом в соцсетях, — рассказала ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева. — С сообществом "Мамы Барнаула" мы несколько лет сотрудничаем по Программе лояльности клиентов, и с удовольствием поддержали нашего партнера в проведении такого интересного мероприятия».

На церемонии Первой ежегодной премии InstamambrnAward - 2020 присутствовали 70 гостей. Онлайн-трансляция в соцсетях набрала более 7 000 просмотров.