Осенние ярмарки начинаются в Барнауле

Субботние ярмарки открываются.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле состоится первая осенняя ярмарка. Площадки будут организованы в каждом из районов города. На них можно будет купить фермерские товары, продукты сельхозпроизводителей, например, : картофель, свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки.
Также на прилавках планируется много меда, оздоравливающей пчелопродукции, саженцы и семена. Горожане смогут приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты.
- Несмотря на то, что ярмарка проводится на улице, торговля будет организована с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Продавцы должны быть в масках, перчатках, использовать антисептик, а продукция должна быть защищена от контакта с потребителем специальными экранами или пищевой пленкой, - пишет мэрия.
Ярмарки будут работать 12 сентября с 10 до 14 часов по следующим адресам:
Железнодорожный район: пр. Красноармейский, 131; пр. Ленина, 71.
Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район: пл. Народная.
Октябрьский район: пр. Ленина, 152; ул. Г. Титова, 9.
Центральный район: пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.