Осенние ярмарки начинаются в Барнауле

Субботние ярмарки открываются. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоится первая осенняя ярмарка. Площадки будут организованы в каждом из районов города. На них можно будет купить фермерские товары, продукты сельхозпроизводителей, например, : картофель, свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки.

Также на прилавках планируется много меда, оздоравливающей пчелопродукции, саженцы и семена. Горожане смогут приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты.

- Несмотря на то, что ярмарка проводится на улице, торговля будет организована с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Продавцы должны быть в масках, перчатках, использовать антисептик, а продукция должна быть защищена от контакта с потребителем специальными экранами или пищевой пленкой, - пишет мэрия.

Ярмарки будут работать 12 сентября с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район: пр. Красноармейский, 131; пр. Ленина, 71.

Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район: пл. Народная.

Октябрьский район: пр. Ленина, 152; ул. Г. Титова, 9.

Центральный район: пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.