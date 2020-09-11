Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 сентября 2020 года составило 146

Последние новости о числе умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 сентября 2020 года. По данным оперштаба, за весь период пандемии скончались 382 зараженных человека. Непосредственно от коронавируса - 146, а у 232 человек выявлена иная причина смерти. Еще несколько случаев находятся на экспертизе.

- За прошедшие сутки скончались 4 инфицированных пациента, от COVID-19 – двое, - отметили в оперштабе.

Всего в крае инфицированных – 12 405 человека, выздоровели – 11 121. На сегодня проходят лечение 902 человека, в госпиталях лечатся 796 пациентов. За минувшие сутки в регионе выявили 63 инфицированных, выздоровело 87 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания в Барнауле – 52. В остальных территориях по 1-3 человеку.

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