АлтГТУ и колледж КНР договорились о сотрудничестве Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Вэйхайский профессиональный колледж (КНР) подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в режиме видеоконференцсвязи 10 сентября. Документ подписали проректор по научной и международной деятельности АлтГТУ Андрей Свистула и проректор Вэйхайского профессионального колледжа Сунь Чжунфэн.

По словам Андрея Свистулы, у сотрудничества очень хорошие перспективы: «Наша общая задача – подготовка высококвалифицированных специалистов для наших стран. И для этого у нас имеются все возможности».

Образовательные учреждения договорились о реализации совместных учебных курсов и программ, организации производственных практик, академических обменов студентами и проведении летних школ китайского и русского языков, подготовке совместных научных статей и семинаров.

«В первую очередь, нам интересно взаимодействие наших факультетов информационных технологий. Совместно мы могли бы готовить специалистов по направлениям «программная инженерия», «большие данные» и «искусственней интеллект», - отметил декан факультета информационных технологий Лянь Чжицян.