В Барнауле архитекторы раскритиковал новый проект Евгения Ракшина

Фото: "Толк"

Градостроительный совет раскритиковал проект второй очереди ТЦ «Лето». Он должен появиться на Павловском тракте, 251. Инициатором проекта является соучредитель сети магазинов «Мария-Ра» Евгений Ракшин.

Об этом сообщает портал «Толк». По мнению архитекторов проект не соответствует противопожарным нормам. Новое здание запланировано в трех метрах от существующего, это затруднит подъезд пожарного автомобиля.

По словам бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко, подобная планировка может привести к повторению судьбы многих сгоревших торговых центров с сотнями погибших и уголовному преследованию.

- Градосовет полагает, что зданию нужен круговой объезд. Предлагая один выезд и тут же выезд с территории, проектировщики парализуют и без того перегруженную ул. Шумакова, - пишет издание.