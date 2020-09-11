Серийного шоплифтера из Барнаула закрыли в СИЗО

Против него возбуждено несколько дел за кражи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Серийный вор Евгений (Джонни-Колбаса) отправился в СИЗО. Он и его супруга проходят фигурантами по нескольким уголовным делам за воровство. Шоплифтеры обчищали местные магазины, а потом, предположительно, сбывали краденное перекупам.

В прошлый четверг Евгения закрыли в СИЗО – он не являлся в дознание, которое расследует дело в отношении него, а когда опера нагрянули к нему в квартиру, сиганул через окно. Его объявили в уголовный розыск и вскоре задержали, сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Теперь воришке светит реальный срок. Про него известно, что он нигде не работает, имеет двоих детей, проживает в квартире матери.

Ранее мы сообщали, что история тянется с осени 2018 года. Тогда барнаулец по имени Евгений обратился к администраторам сообщества «Инцидент Барнаул» и пожаловался на продавцов супермаркета «Ярче!» за то, что они якобы голословно обвиняют его в краже колбасы. Однако позже выяснилось, что «Джонни» вместе с супругой поймали на краже 15 килограммов свинины уже из другого магазина.