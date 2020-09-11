В бесплатные завтраки барнаульских школьников добавят мясо

Кормить будут по тем же рекомендациям Роспотребнадзора, но с добавлением мяса на завтрак. Фото: Олег УКЛАДОВ

После возмущения барнаульских родителей по поводу постной гречки на завтрак (в Минобре уверяют, что она была с маслом), изменят меню для младшеклассников.

Напомним, с 1 сентября учеников начальной школы решили кормить бесплатно, но если на обед подавали суп и основное блюдо с мысом – котлету, гуляш и прочее – то первосменникам досталась на завтрак каша. Полезная еда устроила не всех родителей, поэтому сейчас идет обсуждения рациона.

Кормить будут по тем же рекомендациям Роспотребнадзора, но с добавлением мяса на завтрак. Сейчас заказчик и поставщик (комбинат школьного питания «Глобус») пытаются урегулировать вопрос стоимости – на одного ребенка выделяется порядка 50 рублей. Об этом на радио «КП-Барнаул» рассказала представитель регионального Минобра Наталья Полосина.

- Детей будут кормить творожной и картофельной запеканкой, биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и другим не только в обед, но и на завтрак, - рассказали в региональном министерстве образования.

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