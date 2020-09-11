Накануне Дня города барнаульцам вручили награды

Награды для барнаульцев Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Накануне Дня города ряду барнальцев вручили награды за честный и добросовестный труд. Коммунальщиков, соцработников, транспортников, общественников и других лично поблагодарили чиновники и депутаты.

- Открывая праздничную встречу, первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков отметил, что несмотря на ограничения в программе празднования юбилея города, принято решение чествование тружеников провести обязательно, - сообщает официальный сайт мэрии.

По словам Воронкова, наш город развивается благодаря труду тысяч барнаульцев. Среди награжденных были и газовщики. Их работе также дали оценку. На территории Барнаула только в одном из предприятий (Газпром) работают порядка 50 квалифицированных специалистов. Их силами обеспечивается безопасная и безаварийная эксплуатация почти 1300 км газовых сетей в городе.