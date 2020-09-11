На Алтай прилетел космонавт Сергей Крикалев

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В Барнаул прилетел герой России и СССР, космонавт Сергей Крикалев. Он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летию Германа Титова. Также утреннем рейсом прибыла дочь легендарного космонавта Татьяна Титова.

Об этом в своем Инстаграме написала министр культуры региона Елена Безрукова. Как ранее сообщал сайт ведомства, праздник пройдет в Алтайском мемориальном музее Германа Титова.

- Для гостей подготовили художественно-публицистическую программу «Он наш земляк, он наша слава!». Здесь также откроют выставку «Земля космическая». Посетители увидят снимки, которые сделал во время космических полетов Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев. Выставочный проект реализуется в рамках гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры 2020 года, - сообщает Минкультуры региона.

Также в честь праздника запланирован показ военной техники и выступления солдат срочной службы.