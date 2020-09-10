Барнаульцы просят сохранить Ковш

Фото Анны Меньшиковой/Толк

Житель Барнаула Константин Ольферт написал петицию, в которой просит спасти барнаульский Ковш от застройки.

"Нас хотят лишить природного объекта, который мог бы стать основой неповторимого парка у воды близко к центру Барнаула!" - пишет автор.

Он напомнил об истории Ковша. Это бывшая протока между Обью и островом Побочень. Там был первый речной вокзал и навесной мост, похожий на «Золотые ворота» в Сан-Франциско. До войны Ковш был местом сдачи норм ГТО, проведения водных праздников. Кроме того, ковш является живописным местом, где можно сделать парк, причал для катеров, место рыбалки или набережную.

Автор петиции обращается непосредственно к мэру Вячеславу Франку с просьбой запретить на ковше формирование искусственного земельного участка и застройку и создать в акватории новое городское пространство для жителей.

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