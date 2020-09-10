ВТБ Онлайн открыл шесть новых валют для обмена

В мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн появилась возможность обменять шесть новых валют: азербайджанский манат, казахстанский тенге, армянский драм, норвежская крона, турецкая лира и китайский юань.

Для проведения валютно обменной операции клиентам необходимо открыть счет в соответствующей валюте. Это можно сделать онлайн или в любом отделении ВТБ (ПАО). После этого обмен будет доступен в мобильном приложении и интернет-банке в режиме 24/7. Для этого в разделе «Платежи и переводы» нужно будет перейти в меню «Между своими счетами и обмен валюты», указать два счета в разных валютах, нужную сумму и подтвердить операцию. Курс отразится сразу после выбора счетов. В интернет-банке для этого пользователям необходимо будет перейти на страницу «Обмен валюты».

«Мы стараемся сделать ВТБ Онлайн как можно более удобным и функциональным для клиентов, поэтому специально добавили возможность обмена еще шести топовых валют, которые просили наши клиенты. Конвертация валюты происходит моментально», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«ВТБ активно развивает онлайн сервисы для клиентов, в том числе предоставляя доступ к широкому спектру валют. Уже доступны возможности конверсии по динамически обновляемым курсам в ВТБ Онлайн. Сейчас мы работаем над целым рядом улучшений и новых услуг, которые выведут конверсионные сервисы банка на совершенно новый уровень», - прокомментировал управляющий директор дирекции продаж конверсионных и процентных инструментов департамента инвестиционных продуктов - вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль.

Ранее в мае ВТБ запустил онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу для массового сегмента. Банковский курс снижается при обмене суммы от 1000 евро или долларов США. При этом чем больше сумма, тем меньше разница банковского курса обмена валюты с биржевым.

Сейчас услугой обмена валюты в дистанционных каналах пользуются более 75 тысяч клиентов, совершая 200 тысяч транзакций в месяц.