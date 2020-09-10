Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 10 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 10 сентября 2020 года составило 144. Такие данные приводит региональный оперштаб. А за минувшие сутки от COVID-19 умерли четверо зараженных.

За весь период пандемии скончались 378 инфицированных. Но 230 человек - по иным причинам, а не от вируса. На экспертизе находятся четыре случая - специалисты еще выясняют причину смерти.

- Всего в регионе инфицированных – 12 342, число выписанных после выздоровления – 11034 человека. За сутки выявлено 62 новых инфицированных, выздоровело 55 пациентов, - сообщили в оперштабе.

Больше всего новых случаев, традиционно, в Барнауле – 27. На втором месте Ключевской район – 10, в Рубцовске – 4, в остальных населенных пунктах по 1-3 заболевшим.

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