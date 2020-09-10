В Алтайском крае "Россети Сибирь" обеспечили электроэнергией новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: предоставлено пресс-службой

В селе Кочки Родинского района ведут подготовку к открытию нового фельдшерско-акушерского пункта. Специалисты Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» досрочно обеспечили надежное электроснабжение этого медучреждения.

Здание ФАП уже построили, территорию вокруг также облагородили. В настоящее время проводят процедуру лицензирования, занимаются установкой оборудования.

- Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и мебель. Теперь пациенты могут получить консультацию фельдшера, сделать электрокардиограмму и другие обследования, — сказал заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

Он похвалил оперативность и качество работ, которые провели энергетики. В скором времени жители села смогут получать квалифицированную медпомощь.

Отметим, что для подключения медучреждения к электрическом сетям построили линию напряжением 0,4 киловольта и установили оборудование. Все работы закончили раньше срока, установленного в договоре.

Чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих сотрудники Алтайского филиала продолжают строить новые подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи, модернизируют действующие энергообъекты.

– Всего за восемь месяцев этого года “Россети Сибирь” в Алтайском крае подключили к своим сетям более тысячи новых абонентов. Среди них физические лица, учреждения здравоохранения, образования, прочие социально значимые объекты, производственные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, – сообщили в компании

Как подключиться к электросетям

Заявки на технологическое присоединение можно подать через МФЦ (многофункциональные центры), личный кабинет на официальном сайте: www.rosseti-sib.ru или на портале: www.тп.рф

Потребителям предлагают такие сервисы как «Энергоадвокат» и «Технологическое присоединение по ключ», которые созданы для максимального упрощения процедуры технологического присоединения.

По телефону: 8 800 1000 380 операторы контакт-центра ответят на все вопросы о работе электросетевого комплекса.