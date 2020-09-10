В Барнауле деревянную хибару в лесу продают за 12 млн рублей

Скриншот с Яндекс.Карты

На сайте "Авито" выставлено объявление о продаже земельного участка в 11 соток за "космическую" для Алтайского края цену - 12 млн рублей. На земле находится убогое строение - старая деревянная хибара под снос.

- Участок в лесном массиве. Уникальное предложение как для индивидуального жилищного строительства, так и под коммерческое направление, - сообщает автор объявления.

Судя по всему, столь высокая цена земли обусловлена ее местоположением. Участок расположен по адресу: ул. Солнечная, 16, (это Центральный район). Неподалеку располагается перинатальный центр "ДАР". Это лесной, экологически чистый район.

Судя по фото, участок заросший, и новому владельцу придется приложить немало усилий, чтобы расчистить его.

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