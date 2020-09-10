Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Барнауле на три недели перекроют малый Павловский тракт

Это связано со строительством водопроводных сетей
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий
Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части.

Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 сентября по 5 октября в Барнауле перекроют малый Павловский тракт в районе пересечения с улицей Сиреневой.

- Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части. Это связано со строительством водопроводных сетей, - сообщили в городской администрации.

При этом изменится движение автобусов:

- автобус №10 в прямом направлении: … улицы Попова - Взлетная - С. Ускова, в обратном: … С. Ускова - малый Павловский тракт - Солнечная Поляна - Павловский тр. - Сиреневая - Взлетная, по обычному маршруту.

- маршрут №47 в прямом направлении: … улицы Взлетная - С. Ускова - малый Павловский тр. - Солнечная Поляна - Павловский тр., по обычному маршруту. Обратно: ... Павловский тр. - Солнечная Поляна - малый Павловский тракт - Сергея Ускова - Взлетная, по обычному маршруту.

В мэрии призывают автомобилистов заранее выбирать маршруты объезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как передвижная автомобильная лаборатория проверяет качество алтайских дорог

С помощью передвижной автомобильной лаборатории алтайские трассы проверяют на соответствие различным нормативам. Специалисты рассказали, как именно это делают и в чем особенности современной техники (подробнее)