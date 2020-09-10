В Барнауле на три недели перекроют малый Павловский тракт

Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 сентября по 5 октября в Барнауле перекроют малый Павловский тракт в районе пересечения с улицей Сиреневой.

- Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части. Это связано со строительством водопроводных сетей, - сообщили в городской администрации.

При этом изменится движение автобусов:

- автобус №10 в прямом направлении: … улицы Попова - Взлетная - С. Ускова, в обратном: … С. Ускова - малый Павловский тракт - Солнечная Поляна - Павловский тр. - Сиреневая - Взлетная, по обычному маршруту.

- маршрут №47 в прямом направлении: … улицы Взлетная - С. Ускова - малый Павловский тр. - Солнечная Поляна - Павловский тр., по обычному маршруту. Обратно: ... Павловский тр. - Солнечная Поляна - малый Павловский тракт - Сергея Ускова - Взлетная, по обычному маршруту.

В мэрии призывают автомобилистов заранее выбирать маршруты объезда.

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