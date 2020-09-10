Более 5 млрд рублей направил Россельхозбанк на Алтае на развитие АПК

За 8 месяцев 2020 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 5,4 млрд рублей, что на 1,9 млрд рублей больше, чем за такой же период прошлого года. По льготной ставке предоставлено 4,4 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели было направлено более 3,5 млрд рублей, что на 69% превысило показатели 2019 года на 1 сентября. На инвестиционные цели в сферу АПК двух регионов выдано кредитов более чем на 1,5 млрд рублей. В целом же, по итогам прошлого года Россельхозбанк в России профинансировал отрасль на 1,3 трлн рублей.

«Уборочная кампания идет по плану, все в свой срок. Как обычно, в сезон брали оборотные краткосрочные кредиты на посевную и уборочную кампании. В этом году будем заканчивать большой инвестиционный проект, запускать в работу мельничный комплекс. Строительство, покупка и монтаж оборудования также осуществлялось на средства Банка. Работой команды Россельхозбанка на Алтае довольны», - сообщил директор растениеводческой компании «Вирт» из Целинного района Павел Бейфорт.

«РоссельхозбанкРоссельхозбанк, как опорный банк АПК, оказывает поддержку аграриям на всех этапах проведения сельхозработ работ и статистические данные подтверждают, что эта помощь востребована. Доступность к кредитным ресурсам позволяют нашим клиентам выполнить все работы в срок, без потери времени и качества. Предложения банковских продуктов от Россельхозбанка остаются актуальными, привлекательными и мы ждем клиентов в сети наших офисов по всему краю и Республике Алтай, чтобы продолжать совместно развиваться и улучшать жизнь в наших регионах. Сейчас Банк запускает уникальную цифровую экосистему «Свое.Фермерство», которая поможет всем желающим на современном уровне вести свое хозяйство и находить рынки сбыта своей продукции», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

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