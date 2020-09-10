В Барнауле пройдет девятый летний чемпионат России по биатлону

11-13 сентября в Барнауле состоится девятый по счету летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «Мастерс». Чемпионат представляют более 60 участников из 17 городов и 11 регионов России.

В первый день соревнований, 11 сентября, состоится большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами, в третий день командная гонка. Награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в каждой из 4 возрастных групп.

Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, находящийся по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, 69 Л.

Организаторы: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Барнаульский пивоваренный завод, Федерация биатлона Алтайского края, Барнаульская федерация биатлона, Агрохолдинг «Гудвил».