Барнаульцы смогут проголосовать за депутатов на дому

Выборы в сентябре 2020 года пройдут 13 числа Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Октябрьского района Барнаула могут проголосовать на дому. Основаниями для этого являются инвалидность, уход за инвалидами, плохое самочувствие или другие уважительные причины.

- Жители могут подать заявление в участковую избирательную комиссию в любое время до 14 часов 13 сентября, - сообщили в мэрии.

Проголосовать на дому можно 11, 12 и 13 сентября с 8 до 20 часов. Члены избирательной комиссии сами приедут на дом. При этом они будут соблюдать противоэпидемиологические меры.

Отметим, 13 сентября в Октябрьском районе состоятся дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания по одномандатному избирательном округу №26.

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