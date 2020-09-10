Алтай в связи с пандемией дополнительно получил порядка 17 млрд рублей

На начало года объем помощи краю составлял 56 млрд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году в связи с пандемией Алтайский край (по решению правительства РФ) получил дополнительно около 17 млрд рублей. На начало года объем помощи составлял 56 млрд.

По словам губернатора Виктора Томенко, эти допсредства направлены на поддержку соцсферы, в частности на строительство и ремонт значимых учреждений, на развитие и содержание дорог и, само собой, на борьбу с коронавирусом.

Глава региона сообщил, что в крае продолжают действовать меры по недопущению COVID-19. Медучреждения переведены на особый режим, организовано оказание помощи коронавирусным пациентам.

- Сейчас пик пандемии пройден, поэтому в крае постепенно смягчается режим ограничений. В частности, открылись учреждения культуры, занятия в школах проходят очно, - отмечается на сайте регионального правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда Алтайский край сможет перейти на последний этап снятия ограничений

В регионе в последние две-три недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. По другим инфекционным заболеваниям также нет групповых очагов и вспышек (подробнее)