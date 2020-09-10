Салют на День города 2020 в Барнауле будет только один

Салют на День города 2020 в Барнауле прогремит в 21 час. Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День города 2020 в Барнауле прогремит над акваторией Оби 19 сентября в 21 час. Традиционные фейерверки в районах города отменили из-за коронавируса.

Как сообщили в горадминистрации, в целом из-за неблагополучной эпидситуации пришлось отказаться от ряда мероприятий, несмотря на их почти стопроцентную готовность.

Так, не состоятся молодежный рок-фестиваль, флэш-мобы, выступления звезды эстрады и духовых оркестров. В основном, пройдут выставки цветов, ремесел и прикладного творчества.

- На улице Мало-Тобольской состоятся выставки «Барнаул – туристский» и «Город мастеров». На площади Сахарова, напротив театра Драмы, - покажут документы из фонда Госархива, - отметили в горадминистрации.

Напомним, основной день празднования 290-летия Барнаула - 19 сентября. На площади Сахарова выступят коллективы, во всех районах до 19 часов ожидаются гастрономические фестивали, выставки, мастер-классы. На Нулевом километре развернется национальная деревня «Единой семьей в Барнауле живем». В программе остается и выступление пилотажной группы «Стрижи». 18 сентября пилоты проведут тренировочный полет в районе Речного вокзала.

Полная афиша мероприятий будет сформирована в ближайшее время.

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