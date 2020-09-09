Житель Баевского района подозревается в жестоком избиении 90-летней матери

Потерпевшая скончалась на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Баевском районе Алтайского края задержали подозреваемого в жестоком избиении 90-летней женщины, после которого она скончалась. Сейчас под арестом находится сын погибшей.

Как рассказали в региональном следкоме, утром 7 сентября в одном из сел района 55-летний мужчина в своем доме жестоко избил мать, которая не могла самостоятельно ходить из-за проблем со здоровьем. Причиной такого ужасного поступка могло стать то, что женщина отказывалась давать деньги сыну.

Травмы оказались слишком серьезными, потерпевшая скончалась на месте происшествия. А её сына по ходатайству следователя сейчас заключили под стражу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в следственном управлении.

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