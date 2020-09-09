На Алтае будут судить жителя Новосибирска, ограбившего подростков

Уголовное дело передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить жителя Новосибирска. Он обвиняется в ограблении двух подростков, которых он подвозил.

По информации Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, 21-летний молодой человек в один из дней марта этого года решил подвезти несовершеннолетних подростков до одного из сел в Павловском районе. Как только 16-летние подростки вышли из авто, водитель начал вымогать у них вещи. При этом он угрожал подросткам применением силы.

- Он отобрал сотовый телефон и смарт-часы, причинив ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. В ходе следствия, обвиняемый полностью признал вину в содеянном, - отметили в региональном следкоме.

Сейчас уголовное дело передали в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы на срок до семи лет.

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